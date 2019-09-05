قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر، شنتا حملة مسائية مشتركة على عدد من مراكز العلاج الطبيعي غير المرخصة، والعيادات الخاصة بنطاق مركز ديرب نجم.

وأضاف مسعود، في بيان اليوم، أن الحملة أسفرت عن ضبط وتحريز 3517 "قرصا، عبوة، وحدة، زجاجة" أدوية ومستلزمات متنوعة، منها أدوية وأعشاب غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر، وعينات طبية مجانية غير مصرح ببيعها بالصيدليات، وأدوية ومستلزمات طبية جرى ضبطها بمكان غير مرخص له تداولها.

جار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير محضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص.

كما تم تحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة جنح ديرب نجم لسنة 2019.