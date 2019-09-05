قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشأن الليبي شأن مصري وعربي خالص، موضحًا أن كل ما يجري هناك يؤثر على الأمن القومي المصري واستقرار مصر.

وأضاف بكري، خلال حلقة اليوم من برنامج "حقائق وأسرار"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن ما يربطنا بليبيا هو التاريخ لا الملفات الاستراتيجية فقط، متابعًا: "لا نتحدث عنها من باب اللترف أو محاولة إنتاج الماضي، لكننا نتحدث عن الدور والتاريخ والمستقبل".

وتابع: "ليبيا أراد لها المتآمرون أن تتمزق وأن تكون بوابة للإرهاب وتهريب السلاح والإتجار بالبشر بزعم التغيير، وروجوا شعارات كاذبة بين الناس في ظل الربيع العبري، حيث جرى إنشاء إمارات إسلامية ومازالت ليبيا تعاني من سيطرة المليشيات الإرهابية".

في سياق متصل قال "بكري" إن ليبيا كثيرًا ما دافعت عن مصر وتصدت لمخاطر كانت تحيط بها: "العمالة المصرية في ليبيا كانت تصل لأكثر من مليون ونصف مصري، وكانوا يلقون معاملة خاصة، وقد أمر القذافي باحتضانهم وتوفير كل السبل لهم".