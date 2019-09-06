مؤسسي جروب "Kersh Keepers" في "معكم": "زدنا لمليون مشترك خلال رمضان"

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، مؤسسي جروب "Kersh Keepers"، خلال برنامجها "معكم"، الذي يُعرض عبر فضائية "CBC"، الذي يُعني باللغة العربية "حُراس الكرش"، وهو جروب مغلق يتم فيه تبادل صور ووصفات الأكلات التي تُريح الشخص نفسيًا، وفقا للشاذلي، موضحة أن الجروب رغم كونه مغلقا إلا أنه مُشترك به أكثر من مليوني شخص، يتفاعلون بكثافة مع الوصفات.

أحمد صبري، مهندس اتصالات وأحد مؤسسي الجروب، قال خلال حواره في البرنامج، إن فكرته جاءت عندما قال لأحد أصدقائه "أنا مش هلعب رياضة وهاكل اللي عاوزه، وهدلع كرشي، وعاوز أربي كرشي"، فقام بإنشاء الجروب هو وأصدقاء قريبين جدا منه.

وقال أحمد جمال، مهندس اتصالات، أحد مؤسسي الجروب، إن "أحمد صبري أضافه إلى الجروب، ثم انشغل عن الجروب فترة من الوقت، "أنا بقى عملت آد لإسكندرية كلها، وتقريبا الوقت ده كان قبل رمضان، بس طبعا الجروب فيه ناس من القاهرة، وفي رمضان فقط زدنا مليون مشترك في الجروب".

وقالت نسمة أشرف، مدرسة، أحد مؤسسي الجروب: "مش بنحب نحرم نفسنا من حاجة، الجروب فيه وصفات ومعايير جميلة جدا، ولازم البوستات اللي على الجروب تكون لائقة، عاوزين نستمتع بالأكل، بنشجع على السياحة وبنقول إن المطاعم في مصر فيها أكل جميل جدا زي اللي موجودة في تركيا وإيطاليا".