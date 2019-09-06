عمرو يوسف: "مبعرفش أنام قبل تصوير أي عمل جديد.. ولازم تطلعلي حباية"

سرد الفنان عمرو يوسف كواليس مشاركته في أولى أعماله الفنية مع الفنان الراحل نور الشريف، خلال لقائه مع الفنان شريف منير وابنته "أسما"، في برنامج "أنا وبنتي" المذاع عبر فضائية "ON E".

وقال يوسف، إنه يعاني من مشكلة أنه لا يستطيع النوم قبل أول أيام التصوير في أي عمل يشارك فيه، "عندي حاجتين مبعرفش أنام، ولازم تطلع لي حباية في الوش".

وقال إن أول أيام تصوير مسلسل "الدالي" كانت مشاهده مع الفنان صلاح عبدالله، لافتًا أنه كانت تجمعه صداقة بالفنان صلاح عبدالله ولم يخش التمثيل وشاركه في أداء المشهد.

وأوضح أنه مَثل أمام الفنان الراحل نور الشريف ثالث أيام التصوير، "الله يرحمه كان عظيم وقولت الكلام ده مليون مرة".

وعن كواليس أولى مشاهده أمام نور الشريف، قال يوسف: "نور الشريف حس اني متوتر وخايف فهداني تمامًا، وقالي بقولك إيه تعالى نقفل على المشهد ده ونعيده بكرة من أول اليوم، وقالي لو مش مرتاح النهاردة ومش عايز تمثل النهاردة تعالى نعيد المشهد بكرة".

وأوضح أن الفنان الراحل نور الشريف كان يزور موقع التصوير في الأوقات التي ليست له فيها مشاهد، ويجتمع مع الشباب المشاركين في المسلسل ليقدم لهم الدعم النفسي والمعنوي.