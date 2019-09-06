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منتخب اسبانيا

نجح المنتخب الإسباني في انتزاع انتصارًا صعبًا وثمينًا خارج الديار من ُمضيفه المنتخب الروماني بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الخميس، على ملعب " أرينا ناسيونالا" برومانيا.

أحرز ثنائية المنتخب الإسباني كلًا من: سيرجيو راموس من ضربة جزاء، في الدقيقة 29، وباكو ألكاسير في الدقيقة 47، فيما أحرز فلوران أندوني هدف المنتخب الروماني الوحيد في الدقيقة 29 من زمن اللقاء.

بالفيديو.. إسبانيا ُتسقط رومانيا والسويد تهزم جزر فاروه بتصفيات يورو 2020

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الإسباني، بقيادة مديره الفني روبرتو مورينو، تشكيلة الماتادور لمباراته المرتقبة اليوم أمام رومانيا، بالجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، في المباراة المقرر إقامتها على ملعب "أرينا ناسيونالا"، في رومانيا.

تصفيات اليورو 2020.. ألكاسير يقود هجوم إسبانيا أمام رومانيا

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

مع انتظار الطلاب نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بعد انتهاء مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، من تلقي رغبات تنسيق طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة والمتخلفين عن المرحلتين الأولى والثانية ومستنفدي الرغبات، وانتظار النتائج، من المفترض أن يكون جميع الطلاب وجدوا أماكن لهم بين مدرجات التعليم العالي، والأمر الذي يثير قلق العديد من الطلاب من أصحاب المجموع القليل، أو مستنفدي الرغبات.

قبل نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. مصائر غير الملتحقين بالجامعات

انتهى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، من تلقي رغبات تنسيق طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة والمتخلفين عن المرحلتين الأولى والثانية ومستنفدي الرغبات، أمس، ومن المتوقع إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة بعد الانتهاء من عمليات المراجعة الحسابية الخاصة بالترشيحات خلال 48 ساعة من إغلاق الموقع.

لطلاب الثانوية العامة.. قواعد تقليل الاغتراب بين كليات المرحلة الثالثة