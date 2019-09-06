صور.. إعصار "دوريان" يضرب ولاية كارولينا ويتسبب في انقطاع الكهرباء

يقترب إعصار "دوريان" من الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة، حيث يواصل التحرك شمالا، وتستعد ولاية كارولينا لاستقبال رياح مدمرة وعواصف وأمطار غزيرة حتى يوم الجمعة، وفقًا لآخر توقعات المركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

وقال حاكم ولاية كارولينا الشمالية، روي كوبر، خلال مؤتمر صحفي صباح أمس الخميس، إنه "أمر خطير وقد يكون قاتلاً"، وأصدر أمر إخلاء إلزامي لجزر كارولينا الشمالية الساحلية والجزرية، اعتبارًا من صباح الأربعاء، وفقا لموقع جريدة "Time" الأمريكية.

وأضاف كوبر أن الأوضاع في شرق ولاية كارولينا الشمالية "تتدهور بسرعة"، وأن العاصفة تولد بالفعل أعاصير في ولايتنا، مع إحداث حالة "تسبب بعض الضرر" بعد الهبوط في مقاطعة برونزويك.

وكان تم الإبلاغ عن العديد من الأعاصير في أجزاء من شرق كارولينا الجنوبية وجنوب ولاية كارولينا الشمالية، طبقًا للمركز الوطني للأعاصير، وضرب الإعصار شمال شرق الولايات المتحدة في حوالي الساعة التاسعة صباحًا "التوقيت المحلي"، مما أدى إلى تدمير المباني.

وكان أعلن "المركز الوطني الأمريكي للأعاصير"، أن إعصار "دوريان" المدمر تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان بولاية "ساوث كارولينا" الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة، موضحا ـ حسبما ذكرت قناة "الحرة" الإخبارية اليوم ـ أن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار الذي تحول إلى الدرجة الثالثة بلغت 185 كيلومترا في الساعة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تخف حدة الإعصار بحلول يوم السبت القادم.