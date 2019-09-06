"شعبة الدواء" تحذر من شراء الأدوية عبر فيسبوك: مجهولة المصدر

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن ظاهرة غش الدواء عالمية، وموجودة في جميع أنحاء العالم.

وحذر "عوف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "DMC"، من شراء الأدوية عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدًا أنها لا تخضع لرقابة وزارة الصحة وأنها مجهولة المصدر، ويجري تسليمها عبر وسائل وطرق غير واضحة، مناشدًا المواطنين بعدم شراء الأدوية من خلال فيسبوك.

وأوضح أن هناك خط ساخن لوزارة الصحة لتلقي شكاوي أو استفسارات الدواء، ويخبرون المتصل هل الدواء مسجل في مصر أم لا؟.

وأشار إلى أن شعبة الأدوية ستتبنى إنشاء تطبيقا جديدا لمتابعة الدواء منذ تصنيعه حتى بيعه.