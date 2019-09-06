كشف مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، عن تلقيه طلبات ومناشدات الحاضرين في مهرجان القلعة الغنائي بتكرار المهرجان عدة مرات خلال العام.

وقال صابر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق علام في برنامجه "هو ده" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن المهرجان هذا العام شهد عروضا من 42 فرقة خلال 15 ليلة عرض من مختلف الفرق الغنائية، مشيرًا أن حفل ختام المهرجان كان حفل الموسيقار عمر خيرت.

وأوضح صابر أن المهرجان كان في طريقه السليم، مشيرًا إلى أن أرقام الحضور للجماهير كانت غير مسبوقة، لروعة المكان والجو العام في محكى القلعة والذي نفتخر لوجوده في مصر على حد قوله.

وأشار صابر إلى أنهم قاموا بزيادة منافذ البيع وعدد المقاعد، نظرًا للإقبال الشديد على المهرجان والذي شهد حضور أٌسر مصرية كاملة.