شهد عدد من البنوك تباين في أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019.

وتقدم "الوطن" لقرائها استمرارًا للخدمات التي تقدمها يوميًا، متوسط أسعار العملات مثل الدولار الأمريكي والريال السعودي واليورو والدرهم الإماراتي والجنيه الإسترليني في عدد من البنوك:

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 20.16 جنيه للشراء و20.32 جنيه للبيع، وسجل في بنك بلوم مصر نحو 19.91 جنيه للشراء و20.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجَّل سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي نحو 18.17 جنيه للشراء و18.31 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر اليورو في بنك بلوم مصر نحو 18.08 جنيه للشراء، و18.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجَّل سعر الدولار في بنك بلوم مصر نحو 16.49 جنيه للشراء و16.59 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر نحو 16.48 جنيه للشراء، و16.58 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجَّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك بلوم مصر نحو 4.48 جنيه للشراء و4.51 جنيه للبيع، وسجَّل في البنك العربي الأفريقي نحو 4.46 جنيه للشراء و4.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجَّل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي نحو 4.37 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع، فيما سجَّل في بنك مصر نحو 4.38 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.