ذكرت السرية الطبية "تاجوراء" أن مطار معيتيقة الدولي تعرَّض لقصف عشوائي، صباح اليوم، وفق ما نقلت قناة "218" الليبية.

وأوضحت السرية الطبية تاجوراء، عبر صفحتها على فيس بوك، أن قصفا عشوائيا استهدف مطار معيتيقة.

وأشار شهود عيان، أن 5 قذائف استهدفت مواقع قريبة من مطار معيتيقة.

ونشرت حسابات على فيسبوك، مقطع فيديو متداول، يُظهر لحظة القصف على مواقع، لم تتضح ملامحه، وأوضحت أنه لمواقع بالقرب من مطار معيتيقة.

ولم تعلن أي جهة رسمية من مطار معيتيقة، أو حكومة فايز السراج، حقيقة القصف الذي تعرضت لهُ مواقع بالقرب من مطار معيتيقة، أو أنها استهدفت المطار نفسه.