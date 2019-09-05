"بن هامل": أزمة ليبيا مستمرة والأمم المتحدة لا تقدر على تقديم حل حقيقي

قال المحلل السياسي الليبي، عبدالباسط بن هامل، إن الأزمة الليبية مستمرة بسبب عدم قدرة بعثة الأمم المتحدة على تقديم مبادرات للحوار بين الأطراف المتصارعة في ليبيا.

وأضاف "بن هامل"، خلال مداخلة هاتفية له بنشره أخبار TEN والمذاع على فضائية "TEN"، أن هناك ترتيبات أمنية كثيرة ولكنها فاشله وتم من خلالها إدماج ميليشيات مسلحة على مدى السنوات الماضية، موضحا أن إمدادات الأسلحة إلى ليبيا قد رفعت منسوب العنف والفوضي.

وأكد المحلل السياسي الليبي أن الرؤية الإيطالية والألمانية خلال السنوات الماضية كانت لتقسم الظهر الليبي وليس لتقليص حجم الفجوة، بسبب وجود أطراف ليبية من الأساس لديها توجهات للحفاظ على تلك الفوضي والقفز على المشهد السياسي.