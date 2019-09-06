أشهر سائح أوكراني الجنسية، يدعى "أندريا"، إسلامه، اليوم الجمعة، عقب انتهاء الصلاة في مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة.

ونطق السائح الأوكراني الجنسية، الشهادتين، بعد أن لقنه إياها إمام مسجد الميناء الكبير، وسط تكبيرات وفرحة المئات من المصلين، حيث تتردد عليه بشكل يومي أعداد كبيرة من السياح.

يذكر أن المسجد شهد إسلام المئات من مختلف الجنسيات منذ افتتاحه في عام 2012، ويقع المسجد على شاطئ البحر مباشرة، بجوار ميناء الغردقة، ويعد أول مزار سياحي إسلامى بالمدينة، خاصة بعد افتتاح مركز الدعوة الإسلامية بالمسجد.

ويعد مسجد الميناء الكبير من أكبر المساجد الموجودة على مستوى العالم، ويتسع لأكثر من 20 ألف مصلي، وصمم على طراز مشابة للمسجد النبوي، حتى أصبح قبلة الزائرين من جميع دول العالم.

وأشار محمد وهيب، رئيس مجلس إدارة المسجد، إلى أن المسجد يحتوي على مركز ثقافى إسلامي، به كتب وأسطوانات مدمجة (سيديهات) تشرح تعاليم الدين الإسلامي بكل لغات العالم، بالإضافة إلى مرشد أزهري يوضح للسائحين أخلاق الدين الإسلامي عبر شاشة كبيرة.

وأضاف أن مسجد الميناء الكبير يضم غرفة لتغيير الملابس للسائحات، واستبدالها بالزي الإسلامي، كما شهد إسلام أكثر من 300 أجنبي حتى الآن.

وأوضح أن مسجد الميناء الكبير يحتوى على مركز للدعوة الإسلامية، يستقبل السياح الأجانب على مدار اليوم، ليتلقوا محاضرات التعريف بسماحة الإسلام، على أيدى علماء من الأزهر، يجيدون عدة لغات.