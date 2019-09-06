تستعد لجنة الصحة بمجلس النواب فى دور الانعقاد المقبل، المقرر انطلاقه أكتوبر المقبل، لمناقشة التعديلات المقدّمة من الحكومة على قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة.

وأكد محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة لـ«الوطن»، أهمية مناقشة التعديلات المقدّمة من الحكومة حول القانون، لارتباطه بقانون هيئة الدواء الجديد، الذى صدر فى دور الانعقاد الماضى، مشيراً إلى أن عدداً من أعضاء اللجنة سيتقدّمون بتعديلات حول القانون، وستعمل اللجنة على دراسات مشروعات القوانين المقدّمة، لضمان الخروج بأفضل الصياغات.

وأوضح «العمارى» أن الأجندة التشريعية للجنة فى دور الانعقاد القادم تتضمّن عدداً من الملفات المهمة، أبرزها متابعة الإجراءات التى اتخذتها الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، ودور وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى فى مواجهة ظاهرة الإدمان بين الشباب، مشيراً إلى قيام اللجنة بزيارة ميدانية إلى محافظة بورسعيد، أوائل الشهر المقبل، لمتابعة الخطوات التى تم تنفيذها، لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

افتتاح نموذج محاكاة "برلمان الطلائع والشباب" الثلاثاء

فى سياق آخر، يفتتح السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، نيابة عن الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، نموذج محاكاة «برلمان الطلائع والشباب» بمقر مجلس النواب، الثلاثاء المقبل، فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والمجلس.

وأكد «الشريف» أن المؤتمر يشارك فيه 150 شاباً، ويهدف إلى تقديم نموذج محاكاة برلمانى من خلال الأدوات الرقابية المكفولة لكل نائب بموجب الدستور، مضيفاً: «نعمل على دعم وترسيخ قواعد الديمقراطية لدى النشء، ليكونوا فاعلين فى المجتمع. وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن برنامج تدريبى تثقيفى تحت عنوان «برلمان الطلائع والشباب»، طبقاً للمراحل السنية (الطلائع من 10 إلى 18 عاماً، والشباب من 18 إلى 25 عاماً).