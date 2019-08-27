"صحة النواب" لمرضى العزبي ورشدي: أنتم في أمان.. الصيدليات مش هتتقفل

أكدت الدكتورة إيناس عبدالحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القرار الصادر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بالوزارة، تسبب في حالة من القلق لكثير من المرضى المتعاملين مع هذه الصيدليات.

وأوضحت النائبة، في بيان لها اليوم، أنه لن يتم إغلاق الصيدليات التي تحمل اسم العزبي ورشدي، ولكن كل ما سيحدث هو تغيير اسم الصيدليات، مؤكدة أن "مرضى هذه الصيدليات في أمان"،.

وأخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب كلا من الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان.

ووفقا لخطاب إدارة العلاج الحر، فإنه جرى شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام، وجرى التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.