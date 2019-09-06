ذكر موقع «مونيتور» أن الخارجية الأمريكية أفرجت عن 1.3 مليار دولار كمساعدة لمصر، رغم ما وصفته بـ«مخاوف حقوق الإنسان من قبل المشرّعين الأمريكيين»، وتابع الموقع الأمريكى أنه، فى مذكرة أُرسلت إلى الكونجرس، تنازل وزير الخارجية، مايك بومبيو، عن شروط حقوق الإنسان، ووافق على الإفراج عن 300 مليون دولار من المساعدات المخصّصة لمصر، ضمن الحزمة السنوية التى تبلغ 1.3 مليار دولار، واصفاً مصر بأنها مهمة للأمن القومى للولايات المتحدة، من خلال توفير فرص المرور فى قناة السويس، وكذلك الحرب على الإرهاب فى سيناء وعلى طول الحدود مع ليبيا والسودان.

ووصف «بومبيو» مصر والأمة العربية بأنها «مهمة لمصالح الأمن القومى للولايات المتحدة».

وتابع التقرير أن العلاقة جيدة بين إدارة الرئيس الأمريكى والحكومة المصرية، وأشار إلى أن «ترامب» خلال حديثه إلى الصحفيين عند لقائه الأخير مع الرئيس عبدالفتاح السيسى بقمة مجموعة السبع فى فرنسا، الشهر الماضى، وصف «السيسى» بأنه «صديق لى منذ وقت طويل»، واستمر فى الثناء عليه، فى تقليد اتبعه منذ حملته الرئاسية عام 2016.