أديب عن استبدال التوك توك: قرار تاريخي.. كان مظهرا عشوائيا

علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال الـ"توك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل الـ"ميني فان".

وأشاد "أديب"، بالقرار خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، حيث وصفه بالحدث التاريخي، مفسرًا ذلك بأن التوك توك كان مظهرا من مظاهر الحياة المصرية العشوائية.

واستنكر مقدم البرنامج، الأصوات التي أبدت اعتراضها على المشروع دفاعًا عن أصحاب التوك توك، وقال: "أي محاولة لإصلاح شيء في مصر يطلعه في النهاية 20 مليون بني آدم زي الفراخ والتكاتك، متفهمش فيه كم عشرين مليون بني آدم، مع إننا 100 مليون بني آدم".

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال الـ"توك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل الـ"ميني فان"، تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبني وزارة المالية والجهات المعنية تنفيذ البرنامج، مثلما تم سابقا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.

وأكد مدبولي أنّ البرنامج سيكون له مردود إيجابي كبير بوجه عام، إذ توفر وسائل مواصلات آمنة ومُرخصة وحضارية للمواطنين، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل.