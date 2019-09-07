نائب: تحويل "التوك توك" إلى سيارات فان سيغير وجه مصر الحضاري

أشاد النائب فايز بركات نائب أشمون، بالتوجه الجديد لدى الدولة، والذي أقره الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء، بضرورة القضاء على ظاهرة "التوك توك"، وتحويله إلى سيارات فان تعمل بالغاز الطبيعي.

وأضاف، في بيان له، أن هذه الخطوة إذا نجحت ستغير وجه مصر الحضاري، خصوصًا في ظل نجاح الدولة خلال السنوات الماضية في القضاء على المناطق العشوائية، و"التوك توك" هو من أهم هذه المظاهر، وأن تحويله إلى سيارات فان سيكون له دور في تغيير سلوك سائقيه، وإحساسهم بآدميتهم.

وأشار النائب إلى أن هذه الخطوة ستشجع العديد من المواطنين على شراء هذه النوع من السيارات خصوصًا في ظل توجه الدولة بمنحها ترخيصا، حيث كانت هناك عقبات تواجه سيارات الركوب في المحافظات وعدم حصولهم على ترخيص بتحميل ركاب، بعد أن كانت تحصل على ترخيص ملاكي، وتعمل كـ"أجرة"، وأنه آن الآون لتوفيق أوضاعها القانونية، وتحصيل حق الدولة منها من رسوم وضرائب.

وطالب النائب الحكومة بوضع خطة زمنية، لإحلال السيارات الفان بـ"التوك توك"، وأن تكون في أقرب وقت، وأن يجرى تسهيل حصول السائقين على السيارات، حتى ولو لم يكن له "توك توك" ويرغب فى العمل على سيارات الفان.