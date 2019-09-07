الإسكان : تنفيذ 8760 وحدة بمشروع "JA NNA" و17304 وحدات بـ"سكن مصر" بتكلفة 9 مليارات جنيه

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يتم تنفيذ 8760 وحدة (365 عمارة)، بمشروع "JA NNA" للإسكان الفاخر، بمدينة القاهرة الجديدة، بينما يتم تنفيذ 17304 وحدات ( 721 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بالمدينة، بتكلفة نحو 9 مليارات جنيه.

وصرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بأنه جار تنفيذ عدد 8760 وحدة (365 عمارة)، بمشروع "JA NNA" للإسكان الفاخر بالمدينة، مشيرا إلى أن الوحدات كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين ( 100 : 150 ) م2 للوحدة بالاضافة الى منطقة خدمات.

وأضاف: تم التخطيط للمشروع بمكان متميز بامتداد المدينة ( داخل الحيز الادارى للتجمع الثالث )حيث منطقة الكمبوندات والجمعيات، حيث يشرف علي عدة محاور رئيسية بها، وهي محور التسعين الجنوبي والدائري الاوسطي، والعين السخنة القديم، بالاضافة لقربه من المرحلة الاولي والثانية لمشروع دار مصر ، مشيرا إلى أنه تم تخطيط المشروع علي مساحة حوالي 210 أفدنة شاملة منطقة الخدمات ، وبلغت نسبة الإنجاز 80‎%‎.

رئيس الجهاز: يعمل بالمشروعين 35 شركة مقاولات و12 مكتبا استشاريا وتوفير الآلاف من فرص العمل

و أضاف أنه جار تنفيذ 17304 وحدات ( 721 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بالمدينة، بمساحات تترواح من ( 106 : 118 ) م2 للوحدة ( كاملة التشطيب والمرافق ) يحيط بها سياج شجرى بالاضافة الى مناطق للخدمات.

وقال إن المشروع ينفذ بعدة مناطق، منها التجمع الثالث بعدد 228 عمارة بمنطقة تتميز بقربها من الكتلة السكنية حيث إسكان الشباب واسكان المستقبل واسكان الـ 57 ، وكذا منطقة غرب الجامعات بعدد 148 عمارة ومنطقة ارض المعارض بعدد 345 عمارة، وتتميز بأنها منطقة كمبوندات و تشرف علي عدة محاور رئيسية، وهي محور التسعين الجنوبي والدائري الاوسطي والعين السخنة القديم بالاضافة لقربه من مشروع "JANNA"، ومتوسط نسبة الإنجاز للمشروع تخطت 70%، وتبلغ تكلفة المشروعات السكنية بالمدينة 9 مليارات جنيه، ويعمل بها 35 شركة مقاولات و12 مكتبا استشاريا، الامر الذى أدى إلى توفير الآلاف من فرص العمل.