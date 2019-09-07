تقدم محام بشكوى إلى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مدير نيابة أبو كبير، ضد رئيس مجلس مدينة أبو كبير، ومدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسبب إصابة مواطن بجروح في وجهه بسبب بالوعة صرف صحي مشكوفة في أحد شوارع المدينة. فيما قررت النيابة طلب المشكو في حقهما الأربعاء المقبل للاستماع لأقوالهما.

وجاء نص الشكوى التي تقدم بها المحامي عمر محمود خليفة، على النحو التالي: حال ترك المشكو في حقهما إحدى البلوعات دون غطاء عمدا تعرض المواطن "حسيني السيد أحمد عيد" مقيم بعزبة أمين باشا الكبيرة لحادث أليم، وهو سقوطه بالبالوعة الكائنة بشارع مصطفى كامل ميدان المحطة حال سيره ما تسبب في إصابته بإصابات بالغة بالوجه ومتفرقة بباقي الجسد، والتي كادت أن تودي بحياته نتيجة هذا الإخلال بما تفرضه القوانين واللوائح على المشكو في حقهما.

وأفادت الشكوى: "لما كانت المادة الثالثة من قانون هيئة النيابة الغدارية رقم 997 لسنة 1958 قد نصت على أنه مع عدم الإخلال يحق الجهة الإدارية وفحص الشكاوى والتحقيق تختص النيابة الإدارية بالنسبة إلى الموظفين الداخليين في الهيئة والخارجين عنها والعمال بما يأتي

1- إجراء الرقابة والتحريات اللازمة للشكف عن المخالفت المالية والإدارية.

2- فحص الشكاوى التي تحال إليها من الرساء المختصين أو من أي جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الإهمال في أداء واجب الوظيفة.

3- إجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يكشف عنها إجراء الرقابة.

وتضمنت الشكوى "نصت المادة العاشرة من القانون على أنه لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد الوكلاء أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا قضت مصلحة التحقيق معه ذلك ويكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص"، كما نصت المادة السابعة عشر من القانون على أنه "إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى النيابة العامة وتتولى النيابة العامة التصرف في التحقيق".

وكان أصيب مواطن في حادث سير أثناء استقلالة دراجة نارية بسبب بلاعة مكشوفة.

وقال حسيني السيد أحمد عيد، 48 عاما، مقيم بعزبة أمين باشا التابعة لمركز أبو كبير، إنه أثناء استقلاله موتوسيكل ناحية مكتب البريد بمدينة أبو كبير فوجئ بوجود بلاعة مكشوفة ما أدى لانقلاب الموتسيكل وإصابته بجروح في الوجه.

وحمل المصاب رئيس مركز ومدينة بلبيس مسؤولية الحادث بسبب إهمال تغطية بالوعات الصرف الصحي.