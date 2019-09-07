خلاف على السجائر بين شاب بريطاني ووالديه، انتهى باعتداء الابن العشريني على والده المسن بالضرب حتى الموت، لتقضي المحكمة بمعاقبته 3 سنوات.

فأحداث الواقعة شهدها منزل العائلة بمرزيسايد في إنجلترا، حيث اعتدى الابن الذي يدعى مايكل بيرنز، على والده، فأحدث به كسور في العظام والأضلاع، ونقل الأب إلى المستشفى بعد 3 أيام من الحادث، وتوفي هناك، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واعترف الشاب العشريني بجريمته في أثناء محاكمته في ليفربول، وبدأت حينما اتصلت والدة "بيرنز" به في غرفة نومه وتطلب منه 10 جنيهات إسترلينية مقابل السجائر، فصاح فيها قائلًا: "لقد سئمت فأنا دائما أعطيك المال"، وأثناء ذلك كان الأب يقف عند الطابق السفلي فركض الابن نحوه وضربه بشدة وانتهى الخلاف بينهما بعدما استطاعت الأم أن تفضه.

وحضر الطبيب إلى المنزل لكن الأب لم يرسل إلى المستشفى إلا بعد 3 أيام من الواقعة، بعدما اتصل الجيران بالمستشفى لينقلوه إليها وعندما حضر المسعفون وجدوا الأب منهارًا في أرضية غرفة المعيشة.

وألقي القبض على "بيرنز"، وهناك اعترف بضرب والده حتى تسبب في وفاته، لكن دفاع المتهم أكد أنه يعاني من اضطراب "طيف التوحد"، وقالوا إنه شاب خجل من تصرفاته بعد أن تسببت أفعاله في قتل أبيه، الشخص الذي يحبه، بسبب خلاف نشب مع والدته.