قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتفقد قاعة الاجتماعات الكبري والقاعات الملحقة والمركز الإعلامى بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء والمقرر لها استضافة فعاليات المؤتمر العالمي رقم 42 والمنتدى الكشفي الرابع عشر للشباب في أغسطس 2020.

رافق الوزير خلال الزيارة أحمد الهنداوى الأمين العام للاتحاد الدولى للكشافة وعدد من قيادات الحركة الكشفية العالمية والعربية والمصرية، وذلك على هامش افتتاح وزير الشباب والرياضة لفعاليات المؤتمر الكشفى العربى التاسع والعشرين المقام بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ تحت رعاية المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

ويعد المؤتمر العالمي للكشافة الحدث الأكبر في الحركة الكشفية العالمية حيث يشهد الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للحركة الكشفية التى تضع السياسات والمعايير والاستراتيجيات المنظمة للحركة الكشفية العالمية ، ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر نحو 3 آلاف مشارك من مختلف دول العالم.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على المتابعة الدورية لكافة التجهيزات والاستعدادات المتعلقة باستضافة أكبر حدث في تاريخ الكشافة العالمية، مع تقديم كل الدعم والمساندة لإنجاح هذا الحدث العالمي الهام بفضل ما تمتلكه مصر من إمكانيات وقدرات تؤهلها على استضافة أكبر الأحداث الدولية، مشيراً إلى الأدوار العديدة التى سيلعبها المؤتمر فى مختلف المجالات.

كما أشاد وزير الشباب والرياضة بالتجهيزات اللوجستية والبنية التحتية المتوفرة بمدينة شرم الشيخ وفقاً للمعايير الدولية، وقدرتها على استضافة كبري الأحداث والمؤتمرات والندوات الدولية على مدار العام.