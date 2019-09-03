افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، فعاليات بطولة الجمهورية للشركات فى نسختها الـ 52، وذلك بالمدينة الرياضية في حي الضواحي ببورسعيد، بحضوراللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور حسنى غندر رئيس الاتحادين العربي والمصري الرياضي للشركات.

ويشارك بالبطولة 18 ألف لاعب ولاعبة، يمثلون حوالي 180 شركة عامة وخاصة، وهيئة ومصلحة يتنافسون في العديد من المنافسات الرياضية والثقافية التي ستستمر حتى 17 سبتمبر.

وأعلن وزير الشباب والرياضة عن جوائز أفضل رياضي وفريق وروح رياضية في البطولة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم، وتشرف على الجائزة لجنة من داخل المنظمين للبطولة.

من جانبه رحب محافظ بورسعيد، بالفرق المشاركة، مؤكدا على أنه وجه الأجهزة التنفيذية المعنية في المحافظة، برفع درجات الاستعداد خلال منافسات البطولة، والتعاون لانجاحها باعتبارها الحدث الرياضى الأبرز من حيث أعداد المشاركين، وعدد اللعبات الفردية والجماعية.