أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم إنشاء منطقة حرة جديدة في المنيا في الفترة المقبلة.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده منذ قليل على هامش جولته في محافظة المنيا، أنه سيتم إيجاد حل عاجل لتوصيل المياه للمصانع في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الصرف الصناعي والكهرباء.

وأوضح أن المنطقة الصناعية في المنيا تأتي ضمن 4 آلاف و500 مصنع في كل ربوع مصر، في منطقة المهاجرة يحوي 68 مصنعا.

وأكد أن المنطقة الصناعية ستكون جاهزة للتشغيل بداية عام 2020، وتستهدف جذب الشباب للعمل فيها.

وأوضح أنه تم طرح 3 مجمعات في العاشر من رمضان والإسكندرية والغردقة، وسيتم طرح منطقة المنيا خلال الشهر المقبل.