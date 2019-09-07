أعلن الدكتور حمدي محمد حسين، عميد كلية الطب بقنا، عن نجاح فريق طبي من استئصال ورم يبلغ 7 كجم من مبيض سيدة خمسينية بمستشفى قنا الجامعي في إطار السعي الدائم نحو إدخال الجراحات الكبرى بالمستشفيات الجامعية بقنا تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي.

وأضاف الدكتور أحمد هاشم، أستاذ ورئيس قسم النساء والتوليد بطب قنا، أن فريق من أطباء وحدة الأورام بالقسم تمكن من استئصال الورم البالغ وزنه 7 كجم من مبيض سيدة تبلغ 57 عاماً بعد ترددها على عيادة القسم تشكو من ألم أسفل البطن حيث تبين بعد إجراء الفحوصات والأشاعات اللازمة، تبين وجود ورم بالمبيض، حيث تم استئصاله بنجاح واستئصال العقد الليمفاوية للحوض والعقد الليمفاورية الجار أورطية، واستئصال منديل البطن في جراحة استمرت 4 ساعات شارك فيها الدكتور مصطفى خضري، والدكتور محمد عبدالرحمن، والطبيب أحمد مجدي، والطبيب أحمد عبدالباقي من قسم النساء والتوليد.

وأكد الدكتور جاد سيد جاد، أستاذ ورئيس قسم التخدير والعناية المركزة، أنه شارك من قسم التخدير كل من الدكتور محمود إسماعيل، والطبيب محمود فيصل، والطبيبة أسماء صبري، مؤكداً أن قسم التخدير أصبح يضم من الاستشاريين والكوادر القادرة على متابعة مثل تلك العمليات الكبرى التي تحتاج إلى مهارة خاصة، وتستغرق ساعات طويلة.

الجدير بالذكر أن السيدة التي تم إجراء الجراحة لها تتعافى الآن من خلال المتابعة الطبية المستمرة بالقسم الداخلي بمستشفى قنا الجامعي.