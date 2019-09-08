باحث اقتصادي: تحرير سعر الصرف أدى لصعوبة تغيير ثمن السلع

قال الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن التجار يجدون صعوبة في تغيير ثمن السلع بسبب تحرير سعر الصرف، مشيراً إلى أن تحرير سعر الصرف أدى لصعوبة تغيير ثمن السلع.

وأضاف "شادي" خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن السلع التي نستوردها بالدولار الجمركي تمثل 42% من الاستهلاك المحلي، موضحا أن البنك المركزي كان مضطرا لتحرير سعر الصرف بسبب ضغوطات كبرى في الاحتياطي النقدي الخاص به.

وأكد الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه عقب قرار الإصلاح الاقتصادي قد أدى إلى وجود موجة تضخم كبرى في السلع القليلة الموجودة في الأسواق "التاجر بيلاقي فيه طلب كبير على سلعة بعينها بيرفع ثمنها".