تنسيق المرحلة الثالثة وحكيم.. أبرز ما بحث عنه المصريون على جوجل

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نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019

قال السيد عطا المشرف العام على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي اليوم الأحد.

وكان عطا، قد أعلن أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات، بلغ حتى الآن 186 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2019/ 2020.

وتعلن نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة، ويفتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقي رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة.

النتائج ستكون متاحة على موقع التنسيق، الذي قام الطالب بتقديم الرغبات عليه، من هنـــــــــا.

ويمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب من الموقع بعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة.

حكيم

طمأن الفنان حكيم، جمهوره، من داخل أحد المستشفيات، بعد تعرضه لحادث سير، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، على طريق السويس، مؤكدًا أنه بصحة جيدة.

ونشر "حكيم"، فيديو له، من داخل أحد المستشفيات، عبر حسابه على إنستجرام، حيث قال إنه لم يتعرض ومن معه لأي إصابات نتيجة الحادث، باستثناء السائق الذي يُعاني من كدمات بسيطة.

وأضاف "حكيم" خلال الفيديو:"قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله على كل حال.. على فكرة ماكنتش أعرف إنكم بتحبوني كده.. أنا كمان بحبكم قوي والله.. الحمد لله".

أكد الفنان حكيم أنه في حالة صحية جيدة، وأن سيارته لم تصاب في الحادث الذي وقع منذ قليل على طريق السويس.

وعن الصور المتداولة لسيارة منقلبة على الطريق عبر مواقع التواصل، والتي قيل أنها تخصه، أوضح الفنان لـ"الوطن"، أن الصور ليست لسيارته وأنها كانت تسير بجواره وقت وقوع الحادث.

البرتغال

حقق المنتخب البرتغالي انتصارًا كبيرًا على ُمضيفه الصربي بنتيجة 4-2، وذلك في المواجهة التي جمعت الجانبين على ملعب " ريد ستار ستاديوم"، ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة "يورو 2020".

أحرز رباعية البرتغال كلًا من: ويليام كارفالو في الدقيقة 42، جونزالو جويديس في الدقيقة 58، كريستيانو رونالدو في الدقيقة 80، برناردو سيلفا بالدقيقة 86.

في المقابل، أحرز ثنائية صربيًا كلًا من: نيكولا ميلنكوفيتش في الدقيقة 68، الكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 85.

يذكر أن هذا هو أول انتصار للمنتخب البرتغالي في التصفيات الحالية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية لعام 2020.

بهذا الانتصار ارتفع رصيد المنتخب البرتغالي إلى 5 نقاط في وصافة المجموعة الثانية من التصفيات، فيما توقف رصيد صربيا عند 4 نقاط في المركز الرابع.

الجدير بالذكر أن المنتخب البرتغالي حقق انتصارًا وحيدًا حتى الآن بالتصفيات، وتعادلين، فيما لم يتعرض لأي خسارة تذكر.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب البرتغالي نظيره الليتواني، في الجولة المقبلة من عمر التصفيات، يوم الثلاثاء المقبل، العاشر من شهر سبتمبر الجاري.