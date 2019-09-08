أخبار ماتفوتكش: إطلاق مشروع القمر الاصطناعي "مصر سات 2"

تستعرض "الوطن"، عبر السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

إطلاق مشروع القمر الاصطناعي "مصر سات 2" خلال المعرض الصيني العربي

قال الوزير المفوض رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري المصري لدى الصين الدكتور ممدوح سلمان، إن إطلاق مشروع القمر الصناعي "مصر سات 2" هو خطوة جديدة للتعاون "المصري الصيني" في مجال الفضاء.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الصينية شهدت تقدما مطردا وملحوظا في مختلف المجالات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية.

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ المتحف الآتوني بالمنيا

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته إلى محافظة المنيا، أعمال المرحلة الثالثة من مشروع المتحف الآتوني، ترافقه الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، وعدد من مسئولي المحافظة والقيادات التنفيذية بها.

اليوم.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة

قال السيد عطا المشرف العام على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، اليوم الأحد.

ترامب يلغي مفاوضات السلام مع قادة حركة طالبان بسبب عمل إرهابي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تدوينة عبر حسابه على "تويتر"، إلغاء مفاوضات السلام مع قادة حركة طالبان الأفغانية، بعد تبنيها هجوما إرهابيا في العاصمة كابول.

مجهولون يغتالون مسؤولا حكوميا رفيعا في أفغانستان

قالت وكالة الأنباء الأفغانية "خامة برس" أمس السبت، إن مسلحين مجهولين اغتالوا مسؤولا حكوميا بارزا في العاصمة كابول.

وقالت الوكالة في نسختها الإنجليزية، نقلا عن وزارة إدارة الكوارث، قولها إن المسؤول يدعى حشمت بهادوري وهو نائب المتحدث باسم الوزارة، مشيرة إلى أن عملية الاغتيال نفذت في العاصمة.

"سكاى نيوز": طيران الاحتلال يطلق صواريخ على موقعين بغزة

أطلق طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي صواريخا على موقعين وسط وشمال قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية".

الرقابة النووية: العالم المصري توفي في المغرب بالسكتة القلبية

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن وزارة الخارجية ستتولى، بالتنسيق مع السلطات المغربية، الانتهاء من إجراءات إعادة جثمان الدكتور أبو بكر عبد المنعم، الأستاذ المتفرغ بقسم المواقع والبيئة بشعبة الرقابة النووية.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن السلطات المغربية أمرت بتشريح الجثة، وهو إجراء متبع مع أي أجنبي، حيث انتهت عملية التشريح إلى أن سبب الوفاة سكتة قلبية.

5 دقائق "هزار" تنتهي بجريمة قتل في العمرانية.. الزوجة ذبحت جوزها

5 دقائق هي المدة الزمنية لوصلة هزار، جمعت بين شاب وزوجته، في منطقة العمرانية، انتهت بجريمة قتل.

محضر الشرطة أوضح أن الزوجة ذبحت زوجها بعد أن تعدى عليها بالسباب والشتائم في أثناء الهزار.

تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، ونائبه، اللواء سامح الحميلي، أوضحت أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ إلى شرطة النجدة، يفيد بقتل ربة منزل، لزوجها، بسبب خلافات بينهما.

وانتقل إلى موقع الحادث المقدم مصطفى عبد الله رئيس مباحث العمرانية، حيث تم العثور على جثة الزوج وبها عدة طعنات في الرقبة والصدر، وألقى القبض على الزوجة.

حكيم لجمهوره من داخل المستشفى: "مكنتش أعرف إنكم بتحبوني كده"

طمأن الفنان حكيم، جمهوره، من داخل أحد المستشفيات، بعد تعرضه لحادث سير، في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، على طريق السويس، مؤكدًا أنه بصحة جيدة.

ونشر "حكيم"، فيديو له، من داخل أحد المستشفيات، عبر حسابه على إنستجرام، قال خلاله إنه لم يتعرض ومن معه لأي إصابات نتيجة الحادث، باستثناء السائق الذي يُعاني من كدمات بسيطة.

حسام عاشور عن لقب الأكثر تتويجًا بالبطولات: "مش عارف ألحق داني ألفيس"

تحدث حسام عاشور، قائد الفريق الأول بالنادي الأهلي، عن إمكانية الوصول إلى القمة، كأكثر لاعب حصولًا على البطولات في تاريخ كرة القدم على مستوى الأندية والمنتخبات، والذي يتربع على عرشه، البرازيلي داني ألفيس، ظهير أيمن ساوباولو البرازيلي، وبرشلونة وباريس سان جيرمان السابق.

وقال حسام عاشور، خلال حلوله ضيفا على قناة النادي الأهلي: "عمال يعدي ده، مش عارف ألحقه، عمال ياخد في بطولات، لكن إن شاء الله أقدر".