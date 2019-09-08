أصدر مسئولو الإخلاء في اليابان، أمرا بإجلاء نحو 3700 شخص من مدينة "إبينا" ومحافظة "كاناجاوا" وجزيرة "إيزو أوشيما" جنوب العاصمة "طوكيو" مع اقتراب وصول إعصار "فاسكاي"، ورفع المسؤولون - حسبما ذكرت شبكة "إن إتش كيه" اليابانية - مستوى الحذر إلى المستوى الرابع من أصل خمس مستويات.

كانت شركة الخطوط الجوية اليابانية ألغت نحو 20 رحلة من وإلى مطاري طوكيو، اليوم، وحذرت من حدوث مزيد من عمليات الإلغاء والتأخير.

يذكر أن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أعلنت في وقت سابق من اليوم أن "طوكيو" على أهبة الاستعداد لمواجهة إعصار "فاكساي" القوى؛ حيث حذرت الوكالة من إمكانية حدوث فيضانات وانهيارات أرضية نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، والتي تتراوح ما بين 200 إلى 300 مليمتر حتى صباح غدا الاثنين.