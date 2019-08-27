بدأ الملتقى العربي لإعادة الإعمار في الدول العربية المتضررة من النزاعات في العاصمة الأردنية اليوم الثلاثاء، والذي ينظمه الاتحاد العربي للمناطق الحرة تحت عنوان "خطوات استباقية نحو إعادة الإعمار"، بمشاركة عربية واسعة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن الملتقى يناقش القضايا الاقتصادية العربية والفرص الاستثمارية المتوفرة لمساعدة الدول العربية المتضررة من النزاعات، ودور الأردن كمقصد تجاري وبوابة لوجستية في المنطقة، ونقطة عبور للبضائع لمنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

وقال وزير المالية الأردني عزالدين كناكرية في تصريح، إن الأردن يمتلك جميع المقومات اللازمة للعب دور في عمليات إعادة الإعمار بالدول العربية المتضررة من النزاعات، مشددا على أهمية ودور الموارد البشرية المتخصصة والمؤهلة وخبرات القطاع الخاص المشهود لها عربيا ودوليا، داعيا لإنشاء صندوق عربي ودولي مبني على الخبرات والعلاقات العربية العربية، ويركز على الإسهام في إنعاش اقتصادات دول المنطقة عموما والدول المتضررة من النزاعات.

وأضاف أن الملتقى يشكل نواة لترسيخ علاقات الإخوة والصداقة بين البلدان العربية، وانطلاقة لتعزيز دور الاقتصاد العربي والنهوض والاعتماد على الموارد الذاتية المتاحة، مؤكدا دور الأردن التاريخي في تقديم المساندة للدول العربية الشقيقة.