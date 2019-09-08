شن الجيش الوطنى الليبى، غارات جوية على مواقع تابعة للميليشيات الإرهابية، فى منطقتى «عين زارة» و«التوغار»، جنوب العاصمة طرابلس.

وذكرت قناة «العربية الحدث»، اليوم، أن الاشتباكات تجدّدت بين الجيش الوطنى، بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة فايز السراج، جنوب العاصمة.

كانت قوات «السراج» شنّت غارات بطائرة مسيرة، أمس، استهدفت مواقع وأهدافاً تابعة للجيش الليبى فى ضواحى العاصمة، بعد هدوء نسبى ساد محاور القتال خلال الأيام الماضية، وأوضحت «العربية» أن اشتباكات عنيفة استخدمت فيها المدفعية الثقيلة وسلاح الجو، اندلعت على أغلب محاور القتال جنوب طرابلس.

وأكد شهود عيان، فى تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعى، أنهم سمعوا دوى انفجارات عنيفة وأصوات اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، منذ صباح السبت، فى محاور السبيعة وعين زارة والكريمية وسوق الخميس والخلّة، إذ نفّذت «قوات السراج»، غارة جويّة استهدفت مراكز عسكرية وحيوية تابعة للجيش الوطنى.

وأعلن الجيش الليبى أنّه أفشل هذه الخطّة ودمر آليات القوات المعادية، وغنم أسلحتها، فى حين تحدّثت مصادر متطابقة عن سقوط قتلى من الجانبين فى هذه المواجهات. وتأتى هذه التطورات بعد مرور شهر على حالة هدوء حذر ونسبى، سيطرت على محاور الاشتباكات والقتال بين الجيش الوطنى، وقوات حكومة «السراج».

وكان اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبى، كشف أمس، أن الجيش الوطنى واجه منذ بداية الحرب على الإرهاب أكثر من 17 ألف إرهابى، من جنسيات مختلفة.

وفى سياق آخر، قالت «المؤسسة الوطنية الليبية للنفط» إن مسلحين فتحوا النار داخل مقر وحدة تابعة لها لحفر وصيانة الآبار فى طرابلس، يوم الجمعة الماضى، وذكرت المؤسسة فى بيان، أن رجلين ملثمين اقتحما المبنى، واحتجزا حارسين، وتمت سرقة الممتلكات الشخصية للمحتجزين، إضافة إلى أجهزة أخرى تابعة للشركة.