100 مليون دولار بعد يومين من عرضه.. معلومات عن فيلم الرعب IT

يتجه الجزء الثاني من فيلم الرعب "IT" لتحقيق 100 مليون دولار، في أول وثاني أيام عرضه، بحسب ما أظهرته التقديرات المبكرة لشباك التذاكر، خلال عطلة نهاية الأسبوع في أمريكا الشمالية، وذلك وفقا لما نشره موقع مجلة "فارايتي".

ويحتل "IT" المركز الخامس في الترتيب، بعد"Avengers: Endgame" و"The Lion King" و"Toy Story 4" و"Captain Marvel".

وترصد "الوطن" فيما يلي معلومات عن الفيلم:

طاقم العمل

فيلم "IT"، من بطولة، فين وولفارد (ريتشي توزيار)، وميجان تشاربينتير (جريتا)، وأوين تيج (باتريك هوكستيتر)، وبيل سكارسجارد (بيني وايز)، وصوفيا ليليز (بيفرلي مارش)، ونيكولاس هاميلتون (هنري باورز)، خافيير بوتيت (الأبرص)، جيدين ليبرهير (بيل دينيبروه)، جاك جرايزر (إيدي كاسبراك).

فيلم "IT"، من تأليف جاري دوبرمان، اقتباسا من رواية "ستيفن كينج"، ومن إخراج أندريس موسشيتي.

تاريخ العرض والإيرادات

عرض الجزء الأول من "IT" في 7 سبتمبر 2017، وبلغت تكلفة إنتاج الفيلم حوالي 35 مليون دولار، فيما حقق أرباحا تقدر بـ 606 مليون دولار.

قصة الفيلم

الجزء الأول من الفيلم يصنف رعب أمريكي، يستند إلى رواية الكاتب ستيفن كينج، الذي كتبها سنة 1986 وتحمل نفس العنوان، وتدور قصته حول لقاءات 7 أطفال مع مهرج يدعى (بيني وايز).

نجاح الفيلم

إذا نجح الفيلم في تجاوز إيرادت الـ 100 مليون دولار، سيكون أول فيلم ليس من إنتاج ديزني يحقق هذا الرقم في الافتتاحية.