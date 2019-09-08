وجه الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم، رؤساء الأحياء و شركة نهضة مصر للنظافة ومسئولي الرصد البيئي بالمحافظة، برفع صناديق القمامة من محيط المدارس مع تحديد مناطق أخرى لوضع الصناديق وذلك تزامنا مع الاستعداد للعام الدراسى الجديد، كما شدد على عمل محضر مخالفة بيئية لأي مواطن يلقى قمامة أمام المدارس مكلفا الرصد البيئي بموافاته بتقرير حول هذه المحاضر.

وقال إنه يجب الحفاظ على البيئة الصحية المحيطة بالنشء و توفير سبل الحياة الآدمية لهم.

جاء ذلك خلال الإجتماع الدوري لمناقشة أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة علي مستوي الأحياء بهدف تقديم خدمة مرضية لأهالي الإسكندرية.

وشدد محافظ الإسكندرية على شركة نهضة مصر للنظافة بتكثيف أعمال النظافة وزيادة عدد مرات رفع القمامة من بؤر تجمع المخلفات بكل حي بشكل يلحظه المواطن، كما كلف الشركة بالاهتمام بأعمال تجريف الأتربة و جمع المخلفات أولا بأول من الشوارع الفرعية، كما استعرضت إدارة الرصد البيئي تقريرا حول وضع منظومة القمامة على مستوى الأحياء.