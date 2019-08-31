التقي الدكتور عبدالعزيز قنصوه محافظ الإسكندرية اليوم بالأسر المتضررة من أعمال تخريب العقارين أرقام 44 و48 بشارع الباب الأخضر بنطاق حي الجمرك، كما تفقد المحافظ الأجزاء المنهارة وأعمال التخريب التي جرت بالعقاريين.

وطمأن المحافظ أهالي العقارين المتضررين بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه مالك العقار، قائلا لهم: "حقكم هيرجع لكم"، موضحا أعمال تخريب وضرر الأهالي لن يُترك بدون عقوبات رادعة.

وكلف "قنصوة" رئيس حي الجمرك برفع تقرير شامل عن الواقعة، للبدء الفوري في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مالك العقاريين، مشددا على ضرورة اتخاذ أقصى عقوبة تجاه مرتكبي الواقعة المسببة في ضرر الأهالي لتكون بمثابة مثال رادع لأي شخص تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين.