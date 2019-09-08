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وفاة أمريكية إثر سقوطها من قمة جبلية بولاية كاليفورنيا

وفاة أمريكية إثر سقوطها من قمة جبلية بولاية كاليفورنيا

وفاة سبعة أشخاص بـ"الحمى الصفراء" في نيجيريا

وفاة سبعة أشخاص بـ"الحمى الصفراء" في نيجيريا

أدى لاختناق 16 طفلا في عين الصيرة.. كلور حمامات السباحة يسبب السرطان

أدى لاختناق 16 طفلا في عين الصيرة.. كلور حمامات السباحة يسبب السرطان

منها البيتزا.. أطعمة مفيدة للصحة يظن البعض أنها ضارة

منها البيتزا.. أطعمة مفيدة للصحة يظن البعض أنها ضارة

عمرو أديب : "اللي عايز يعمل كارير وفلوس يشتغل في القطاع الخاص"

عمرو أديب : "اللي عايز يعمل كارير وفلوس يشتغل في القطاع الخاص"

خبراء يوضحون السيناريوهات المتوقعة بعد إلغاء ترامب المفاوضات مع طالبان

خبراء يوضحون السيناريوهات المتوقعة بعد إلغاء ترامب المفاوضات مع طالبان

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أدى لاختناق 16 طفلا في عين الصيرة.. كلور حمامات السباحة يسبب السرطان

أدى لاختناق 16 طفلا في عين الصيرة.. كلور حمامات السباحة يسبب السرطان

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يعلن عن وظائف بنظام التعاقد.. إليك الشروط

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يعلن عن وظائف بنظام التعاقد.. إليك الشروط

كشف أسنان مجانا.. طبيب "السيدة زينب" يعالج التلامذة غير القادرين: لازم ندعمهم

كشف أسنان مجانا.. طبيب "السيدة زينب" يعالج التلامذة غير القادرين: لازم ندعمهم

نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات

نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات

مستهلكون يطلقون حملة لشراء الخضار والفاكهة من المزارعين.. "يلّا نوفر"

مستهلكون يطلقون حملة لشراء الخضار والفاكهة من المزارعين.. "يلّا نوفر"

50 صورة ولوحة تعبر عن أفريقيا بعيون مصرية وسودانية

50 صورة ولوحة تعبر عن أفريقيا بعيون مصرية وسودانية

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