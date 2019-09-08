قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يتابع باهتمام التعاون المصري الكويتي المشترك في خلية الإخوان الإرهابية التي ضبطتها السلطات الكويتية.

وأضاف "أديب"، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، التي يقدمها من مدينة جدة السعودية، أن التحقيقات أسفرت عن وجود 15 شخصًا جديدًا، مردفًا: "مفيش إخوانجي يشعر بأمان في الخليج إلا في قطر".

وواصل: "التعاون بين مصر والكويت نموذجي، وكان نفس التعاون موجودًا مع دولتي الإمارات والسعودية وأسفر عن نتائج رائعة".

وأعلن مقدم البرنامج، تمنيه بشفاء أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، قائلًَا، إنه رجل محترم وحكيم يحبه الجميع ويجلونه.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت في شهر يوليو الماضي، عن ضبط "شبكة إرهابية في البلاد" يحمل منتسبوها الجنسية المصرية، نفذوا هجمات في مصر وصدرت بحقهم أحكام مشددة بالسجن.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم، تأجيل لقاء أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال وزير شئون الديوان الأميري الكويتي، علي جراح الصباح، إن اللقاء تأجل، بسبب استكمال أمير الكويت للفحوصات الطبية بداخل إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ولم يحدد الديوان الأمير الكويتي، الموعد الجديد للقاء أمير الكويت بالرئيس الأمريكي، وأشار إلى أنه سيحدد لاحقا، ووصل أمير دولة الكويت، عصر الاثنين الماضي، إلى الولايات المتحدة في زيارة خاصة بعد تعافيه من وعكة صحية، وكان من المقرر أن يجري أمير الكويت مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس 12 سبتمبر الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.