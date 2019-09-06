علق الإعلامي عمرو أديب، على اعتقال الإخواني خالد محمود المهدي في دولة الكويت، حسبما ذكرت صحيفة القبس الكويتية.

وقال أديب خلال تقديم برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، إن أعضاء الجماعة الإرهابية المتواجدون في الكويت أغلقوا حساباتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي "سوشيال ميديا".

وأضاف: "الإخوانجي الموجود في الكويت لا مستقبل له، لن يستطيع أن يتحرك أو يجمع أغراضه، لأن الكويت ضيقت عليهم كل السبل".

وتابع: "الدول كلها بتقفل على صباعهم، وبتوقف كل التحويلات المخصصة لتنفيذ عملياتهم الإرهابية".

وحذر أديب من هجوم أعضاء الجماعة الإرهابية على دولة الكويت، وافتعال مشادات و"خناقات" بين الشعبين المصري والكويت، انتقامًا من الكويت وحرصًا على الإيقاع بين الشعبين، محذرًا المشاهدين: "أي خناقة مصرية كويتية فتنة متشاركوش فيها، علاقتنا بالكويت قوية ومواقفنا مع بعض محترمة".

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت في شهر يوليو، عن ضبط "شبكة إرهابية في البلاد" يحمل منتسبوها الجنسية المصرية، نفذوا هجمات في مصر وصدرت بحقهم أحكام مشددة بالسجن.