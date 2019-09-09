هنأ سامح شكري، وزير الخارجية المصري، وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله، على حلفها لليمين كوزيرة للخارجية السودانية، "سعيد أن أكون أول مسؤول يزور السودان بعد هذا الحدث، وأهنئ الوزيرة على هذا التعيين التاريخي، الذي يؤكد مرة أخرى على القدرة المتمثلة في نصف المجتمع التي يجب أن تكون في طليعة العمل والجهد لما هو أفضل دائما".

وأضاف شكري، خلال المؤتمر الصحفي المشترك بيه وبين نظيرته السودانية أسماء محمد عبدالله، والمنعقد في الخرطوم، "سعيد ولي شرف أن أكون بين أشقائي وشقيقاتي في السودان، وعلى المستوى الشخصي اقتناعي بهذه العلاقة وأهميتها، وبفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لا ندخر أي جهد لاستمرار العمل المشترك بين مصر والسودان لدعم هذه العلاقة وهذه إرادة سياسية مصرية".