"التعليم العالي" تحذر طلاب الثانوية من الكيانات الوهمية: بلغوا عنها

حذر السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جميع الطلاب والطالبات خريجوا الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات 2019- 2020، خاصة طلاب الثانوية العامة المرشحين للمرحلة الثالثة وطلاب الدبلومات الفنية، من الانسياق خلف مروجي الدعاية والإعلانات الوهمية للمعاهد والأكاديميات والبرامج التعليمية المزيفة التي تدعي انتسابها وحصولها علي موافقات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد "عطا"، لـ"الوطن"، إن الوزارة بشتى قطاعاتها وبجهود لجنة الضبطية القضائية، تعمل على ملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمان عدم التلاعب بهم، مطالبا جميع الطلاب الإبلاغ فورا عن أي كيان وهمي يدعى إنتسابه لوزارة التعليم العالي

وأهاب رئيس قطاع التعليم، الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية والالتزام بما هو موجود على موقع وزارة التعليم العالي من جامعات ومعاهد خاصة، قائلا: "حتى لا يقعوا فريسة لهذه الكيانات الوهمية".

وناشد وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية عدم نشر إعلانات لأي معاهد أو كليات أو أكاديميات؛ خاصة قبل الرجوع لقطاع التعليم بالوزارة للتأكد من وجود رخصة رسمية للعمل.