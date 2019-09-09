8 معلومات عن مؤتمر مجلس الطاقة العالمي.. شارك وزير البترول في افتتاحه

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية صباح اليوم، ممثلا لمصر في افتتاح مؤتمر مجلس الطاقة العالمي في دورته الرابعة والعشرين، الذي تستضيفه الإمارات في الفترة من 9 حتى 12 سبتمبر الحالي.

وترصد الوطن معلومات مهمة عن المؤتمر وهي كما يلي.

1. الشبكة الرئيسية في العالم من قادة الطاقة والرواد والممارسين.

2. يضم مجلس الطاقة العالمي لجان أعضاء في نحو 100 دولة، بما في ذلك أكبر الدول المنتجة للطاقة والمستهلكة للطاقة.

3. مجلس الطاقة العالمي هو المنظمة الأكثر نفوذا في العالم التي تغطي جميع جوانب قطاع الطاقة.

4. يتم اختيار أعضاء اللجنة الدائمة وفقًا لخبراتهم وموقعهم الجغرافي لضمان تمثيل متوازن وفعال.

5. يعقد المؤتمر كل 3 سنوات.

6. يعد منصة عالمية لنقل الطاقة، حيث تجمع الأجزاء المختلفة من القيادة الذكية وتحفز الحوار الذكي والمستنير، وتحاول تنظيم التجارب الجديدة التي تعد أساسية للحصول على المعرفة العملية لتحريك الإبرة في الواقع على انتقال آمن للطاقة وبأسعار معقولة وشاملة.

7. أُنشئ مجلس الطاقة العالمي في العام 1923، عندما جمع دانييل دنلوب صاحب الرؤية 40 دولة لمناقشة المشكلات التي تواجه صناعة الطاقة العالمية.

8. عقد المجلس 24 مرة منذ تأسيس المنظمة.