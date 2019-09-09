كشف صبري محمد شحاتة، تفاصيل العثور على والدته بعد غياب دام 11 عاما، عقب تنويه برنامج "90 دقيقة"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، على قناة "المحور".

حيث ذكر إن الجميع مّل من البحث عليها حتى أسرتها ، إلا أنه صمم على استكمال طريق البحث عنها في كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف "شحاتة"، خلال مداخلة في برنامج "90 دقيقة": "كان أي حد يقولي أعمل حاجة بعملها فورًا أملًا إني ألاقيها، قالوا لي أنشر على السوشيال ميديا نشرت، قالوا لي روح الأقسام الشرطة وبلغ، لفيت على الجرائد، روحت الإذاعة والتليفزيون، طبعت صورتها وحطيتها في المواقف".

وأشار إلى أنه بالرغم من أن ثمن الصورة ثلاث جنيهات إلا أن البعض تعاطف معه وقاموا بطبع الصورة له بجنيه ونصف فقط، وظل كل شهر يقوم بطبع كمية من الصور ويتجول داخل محافظة ويقوم بلصق الصور الخاصة بها على العمدان ومواقف السيارات.

وتابع: "وزعت الصور في الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة، جالي اتصال حد قالي إن الست دي موجودة، أنا متعلق بقشاية روحت له فورًا، قالي هتيجي دلوقتي، وبالفعل جات، محسستهاش بأي حاجة، أنا اتأكدت منها بنسبة 90% بس فضلت أراقبها لمدة أسبوع، إمبارح الظهر بقى تأكدت بنسبه 100% إنها أمي".

وواصل: "أتأكد منها من طريقة أكلها وطريقة تحركتها، من طريقة حتى دخولها الحمام، بس عاوزة تأهيل نفسي"، وعلى الفور ناشد الإعلامي محمد الباز فريق الإعداد الخاص ببرنامجه بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي وفريق التدخل السريع من أجل أن يدخلوا هذه السيدة إلى المستشفى للخضوع للعلاج والتأهيل النفسي.