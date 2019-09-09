قال المستشار عماد أبوهاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إنه وفقًا للخطة التي قامت بها أفراد الجماعة لتهربيه من مصر إلى تركيا، كان السير من جنوب أسوان مرورًا بالغرب للحدود الليبية، حيث السير بعد ذلك بمحاذاة الحدود المصرية، وذلك للوصول للأراضي السودانية، وذلك من خلال مساعدة أحد العصابات السودانية التابعة للجماعة.

وأضاف أبو هاشم، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" المعروض على فضائية "صدى البلد"، أنه استغرق يومًا كاملا للوصول للأراضي السودانية، قائلا: "أحد أفراد العصابة وفرلنا مكان نمنا فيه وبعد كده روحنا الخرطوم، وبعد ما وصلنا الخرطوم كان في أحد القيادات الإخوانية الكبيرة في انتظارنا عشان العصابة متعرفش إحنا مقيمين فين بالظبط، وبعد كده خدني بسيارته الخاصة وقعد يلف شوية عشان لو في حد بيراقبنا من العصابة دي ميرجعش يقول لمصر إنه هربني لمكان معين".

واستكمل أبو هاشم، أن المسؤول عن جميع عمليات التهريب في جماعة الإخوان الإرهابية، كان أستاذا في أحد كليات الطب يدعى "أحمد الحاج"، حيث لا تتم أي عملية تهريب دون موافقته.

وتابع القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، أن أحمد الحاج اصطحابه إلى مسكن واسع، مؤثث بأفخم الأثاث، يحتوي على غرف نوم متعددة، قائلا: "المكان كان فيه عدد من القيادات وعدد من الهاربين من أحكام الإعدام، منهم أحمد رامي ده اللي كان بيطبخ لنا".