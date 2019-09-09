أجرى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مساء اليوم، محادثات مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، تناولت آخر المستجدات السياسية في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتعد زيارة شينكر -خبير لسنوات في شؤون الشرق الأوسط - إلى لبنان هي الأولى منذ توليه مهام منصبه قبل نحو شهرين، خلفا للسفير ديفيد ساترفيلد الذي أصبح سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية لدى تركيا.

ومن المقرر أن يلتقي شينكر خلال زيارته التي تمتد ليومين بالرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى جانب عدد من رؤساء الأحزاب والقوى والتيارات السياسية الرئيسية في لبنان.

وكان السفير ساترفيلد، يقود خلال الأشهر الماضية وساطة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البرية والبحرية، وهي المهمة التي يتوقع أن يستكملها ديفيد شينكر، لا سيما وأن لبنان يريد التعجيل بإنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية حتى يمكن له الاستفادة من المنطقة الاقتصادية، التي تقع داخل نطاق المياه الإقليمية اللبنانية في البحر المتوسط والتي تحتوي على مخزون كبير من النفط والغاز.

وكانت مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، التي كان يتم التمهيد لها بوساطة أمريكية، قد أصيبت بانتكاسة مطلع شهر يوليو الماضي، بعدما رفضت تل أبيب أن تترأس الأمم المتحدة المفاوضات بين الجانبين، فضلا عن الإصرار الإسرائيلي على فصل مفاوضات ترسيم الحدود البرية عن البحرية في العملية التفاوضية مع تحديد سقف زمني للتفاوض، وهو الأمر الذي يعترض عليه لبنان كونه يعني أن يدخل في مسار "تفاوض سياسي مباشر" مع إسرائيل في هذا الملف، في حين أن بيروت ترغب في "تفاوض تقني" برعاية أممية.