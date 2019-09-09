أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تواصل يوم الخميس الماضي مع كافة المحافظات في مصر بشأن بدء إجراءات ترخيص مركبات الميني فان كسيارات أجرة والبدء في تحديد خطوط سير لها في المدن وعواصم المدن والقري.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار"، الذي يُعرض على شاشة "النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، أن ما يتعلق بمركبات التوك توك الموجودة في القرى المصرية ومُرخصة ستظل تعمل، ولكن في نفس الوقت سيتم وضع حوافز لمالكي التكاتك من أجل التحول لـ "ميني فان" من أجل القضاء على الازدحام المروري في القرى.

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن كل سيارة ميني فان تُعادل ثلاث تكاتك، كما أن تلك السيارات تُنهي من عمالة الأطفال على التكاتك وتحافظ على دخل المواطنين من خلال سيارات ميني فان، كما أنها تّضبط ظاهرة ترك أصحاب المهن لمهنتهم الرئيسية وشراء توك توك للعمل عليه.

وتابع :" فيه عربات ميني فان خاصة وبتشتغل أجرة إحنا هنققن دي وهنفتح الباب لهم إنهم يشتغلوا أجرة، ونعمل ذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة ووزارة المالية وأصحاب التكاتك والوكلاء الذين يبيعون التكاتك، وكذلك الشركات المصنعة للتكاتك والشركات الأخرى المصنعة لميني فان".