شهد الفيلم المصري "بعلم الوصول" إقبالا جماهيريا كبيرا وردود فعل قوية عند عرضه ضمن الاختيار الرسمي لقسم "استكشاف" بمهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

وعُرض الفيلم في يومي 6 و7 من سبتمبر الجاري بحضور مخرجه هشام صقر والفنانتين بسمة وبسنت شوقي، وسط إقبال جماهيري كبير وتصفيق حاد بعد انتهاء العرضين، ومن المقرر إقامة عرض ثالث وأخير للفيلم يوم 15 سبتمبر الجاري.

وعبر هشام عن سعادته بمشاركة الفيلم في المهرجان قائلا، في تصريحات صحفية، "أنا سعيد جدا بمشاركة الفيلم في مهرجان تورنتو، وأرى أن حركة السينما المصرية في الأعوام الأخيرة شيء إيجابي للغاية وكل تجربة بتزق وتساعد التجربة اللي تليها".

من جانبها أعربت بطلة الفيلم الفنانة بسمة عن فخرها وسعادتها بمشاركة الفيلم في هذه المسابقة، بالإضافة لكونها مسابقة ضمت عددا آخر من الأفلام العربية وهو دليل على تطور سينمانا العربية وهو شيء يسعدها للغاية وهي شخصيا قد جربت أجواء المسابقات الكبرى من قبل عندما شارك فيلمها المسافر في المسابقة الرسمية لفينسيا وهو شيء مفيد للغاية للفنان ولصناعة السينما في الوقت نفسه. وهي تشعر بالإثارة بعد رؤيتها للفيلم مع جمهور مختلف وردود الفعل الإيجابية للغاية تجاه العرضين.