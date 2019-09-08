سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 8 سبتمبر الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر الصرف في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.45 جنيه للشراء، و16.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

بلغ سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.44 جنيه للشراء، و16.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي نحو 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.45 جنيه للشراء، و16.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 16.42 جنيه للشراء، و16.52 جنيه للبيع.