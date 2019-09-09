سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر صرف الدولار في عدد من البنوك خلال تعاملات اليوم الإثنين 9 سبتمبر الجاري.

وتقدم "الوطن" لقرائها متوسط سعر الدولار في عدد من البنوك مثل الأهلي ومصر وأبو ظبي الإسلامي وعودة على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.45 جنيه للشراء، و16.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.45 جنيه للشراء، و16.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

بلغ سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.44 جنيه للشراء، و16.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 16.42 جنيه للشراء، و16.52 جنيه للبيع.