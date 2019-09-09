سجل سعر الدولار في تعاملات اليوم بالبنك الأهلي المصري، نحو 16.43 جنيه للشراء، و16.53 جنيه للبيع.

وحقق الجنيه المصري أمس مكاسب قدرها قرشا واحدا في بداية التعاملات اليومية، ليباع في البنك الأهلي المصري بـ16.54 مقابل 16.55 جنيه الخميس الماضي.