أطلقت كوريا الشمالية مقذوفين غير محددين باتجاه البحر، بحسب ما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، في اختبار يأتي بعيد اقتراح بيونج يانج على واشنطن استئناف المفاوضات الثنائية في سبتمبر الجاري.

ونقلت يونهاب عن رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي أنّ المقذوفين أطلقا من محافظة بيونجان الجنوبية في وسط كوريا الشمالية نحو البحر الواقع باتجاه الشرق، وغالبا ما يستخدم الجيش الكوري الجنوبي مصطلح "مقذوف" في الحديث عن صواريخ كوريا الشمالية القصيرة الأمد، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وأتت هذه التجربة الصاروخية الجديدة بعيد إبداء بيونج يانج رغبتها باستئناف المفاوضات الأميركية - الكورية الشمالية في نهاية الشهر الجاري، في عرض استقبله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالترحاب.

وكان البلدان بدآ حوارا غير مسبوق بعد قمة أولى تاريخية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في سنغافورة في يونيو 2018.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرت كوريا الشمالية سلسلة اختبارات لصواريخ قصيرة المدى اعتبرها مسؤولون أميركيون استفزازا، إلا أنّ ترامب تجنّب انتقادها.