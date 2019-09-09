أعلنت كوريا الشمالية، اليوم، استعدادها لإعادة بدء المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر شهر سبتمبر الجاري، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت القمة الأخيرة التي عقدت بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في فبراير الماضي، بفيتنام، قد انتهت بتعثر المفاوضات في الوصول إلى حل ينهي الخلافات بين البلدين، والمتعلقة بنزع السلاح النووي.

فيما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الأحد، إن الولايات المتحدة تأمل في العودة إلى محادثات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.