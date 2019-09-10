تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الاثنين 10 سبتمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية

تعقد اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران اجتماعا وزاريا لها برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة وبمشاركة البحرين والسعودية ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

انعقاد أعمال الدورة 152 لمجلس جامعة الدول العربية

تعقد أعمال الدورة العادية الـ 152 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير خارجية العراق. ويناقش الاجتماع تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي -الإسرائيلي وتطورات الأوضاع في اليمن وسوريا ولبنان ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

صرف المعاشات المحولة على البنوك

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في صندوقي التأمين الاجتماعي بقطاعيه والعام والخاص صرف المعاشات المحولة على البنوك.

مناقشة المجموعة القصصية الفائزة بجائزة ساويرس بمكتبة إسكندرية

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية ندوة لمناقشة المجموعة القصصية الفائزة بجائزة ساويرس "مشاهد عابرة لرجل وحيد".

فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة

فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأول والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة 10% اعتبارا من غد وفقا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

انطلاق فعاليات الدورة الـ26 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي

تنطلق فاعليات الدورة الـ26 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي. ويتضمن محور تلك الدورة ندوة فكرية عن راهن المسرح الأفريقي ومستقبله، تصاحبها عروض مسرحية من مختلف الدول الأفريقية. وتقدمت للمشاركة في هذا المحور 13 دولة أفريقية غير عربية من خلال 18 عرضاً يتم اختيار خمسة منها لمصاحبة الندوة.

استكمال محاكمة المتهمين في قضية حرق كنيسة "كفر حكيم" بكرداسة

تستأنف محكمة جنايات الجيزة إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في قضية حرق كنيسة "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطا ومجندا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

محافظ القاهرة يوزع 1000 حقيبة وأدوات مدرسية على طلاب المدارس غير القادرين

يقوم محافظ القاهرة بتوزيع 1000 حقيبة وأدوات مدرسية على طلاب المدارس غير القادرين في إطار مبادرة الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بتوزيع 250 ألف حقيبة على طلبة المدارس بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية وذلك في الحفل الذي تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي غدا بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

جمعية رجال أعمال الإسكندرية تنظم مؤتمر

تنظم جمعية رجال أعمال الإسكندرية مؤتمر"دعم التعليم الفني المزدوج ودراسات سوق العمل"، والتي تنفذها الوكالة الألمانية للتنمية "GIZ" وتحت رعاية محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يشهد وضع حجر الأساس لمستشفى طب الأسنان الجديد بجامعة عين شمس

يشهد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وضع حجر الأساس لمستشفى طب الأسنان الجديد بجامعة عين شمس؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا، بمشاركة محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ومحمد ضياء زين العابدين عميد كلية طب الأسنان، وبحضور نواب رئيس الجامعة ووكلاء كلية طب الأسنان وعدد من أساتذة الكلية والشخصيات العامة.