طرحت شركة مصر للطيران، تخفيض 25% على الدرجة السياحية من القاهرة إلى أربيل، وحجز التذاكر حتى يوم 20 سبتمبر 2019، والسفر حتى يوم 31 ديسمبر 2019.

يأتي ذلك في إطار حرص الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، على تقديم أسعار مميزة لعملائها.

كما طرحت الشركة تخفيض 30% على الدرجة السياحية، و10% على درجة رجال الأعمال من القاهرة إلى فيينا، وحجز التذاكر حتى 30 سبتمبر، والسفر من 13 سبتمبر حتى 31 ديسمبر 2019.

كما طرحت الشركة تخفيض 25% على الدرجة السياحية، و35 % على درجة رجال الأعمال من القاهرة إلى جوهانسبرج، وحجز التذاكر حتى 15 سبتمبر، والسفر حتى 5 ديسمبر 2019.

كما طرحت تخفيض 25% على الدرجة السياحية، و15% على درجة رجال الأعمال من القاهرة إلى أبها، وحجز التذاكر حتى 18 سبتمبر، والسفر حتى 25 ديسمبر 2019.